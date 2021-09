(Boursier.com) — Lancé en 2016 par Renaud Guillerm, co-fondateur de Videdressing et business angel aguerri (Drivy, Selency, TheCarVoice, Fizzer...), SIDE accompagne les startups tech et digitales françaises, SAAS ou marketplaces. "Spécialisé dans le financement en "early-stage", la valeur ajoutée du fonds repose sur sa structure unique, légère et réactive, et son accompagnement à toutes les étapes, pour accélérer la croissance des start-ups" commente l'établissement.

Cinq ans après son lancement, SIDE affiche des indicateurs performants qui valident son modèle. L'expertise et la capacité à accélérer la croissance de SIDE se confirment : 25 millions d'euros investis dans 30 entreprises, 100% des sociétés soutenues encore en activité, 5 sociétés déjà vendues.

Preuve de cette réussite, 5 startups ont déjà été cédées, avec une valorisation multipliée par 3 en moyenne. Parmi elles, Zest - application qui facilite la gestion du plan de maitrise sanitaire et de traçabilité pour les supermarchés et les restaurateurs, Demooz - plateforme collaborative qui permet à un acheteur d'aller tester un produit chez un particulier avant de l'acheter, Kobus - qui aide les kinésithérapeutes dans le suivi de leurs patients ou encore Bloom - qui mesure et améliore l'engagement des salariés.

Plusieurs startups se détachent déjà du lot : Weglot - solution tech qui facilite la traduction des sites internet, Paylead - solution de cashback via la carte bancaire, Dropcontact - solution de nettoyage et d'enrichissement de bases CRM, Archidvisor - plateforme de mise en relation avec des architectes - et Adrenalead - plateforme SaaS d'activation clients par Web Push Notifications, qui ont vu leur valorisation multipliée respectivement par 40, 8, 7, 5 et 5 depuis l'entrée de SIDE.