SHIFT4GOOD a réalisé son premier closing à plus de 100 ME

(Boursier.com) — Shift4Good , le premier fonds mondial de capital-risque indépendant à impact environnemental dédié à la mobilité durable, annonce le 1er closing de Shift4Good Fund 1 avec des grands partenaires institutionnels et des entreprises du secteur de la mobilité basés en Europe et en Asie, parmi lesquels Renault Group, le Fonds Européen d'Investissement (FEI) dans le cadre du nouveau programme d'investissement européen InvestEU et Bpifrance.

Il compte également parmi ses souscripteurs, divers acteurs de la mobilité (grands concessionnaires ou équipementiers), ainsi que des Family Offices de premier ordre et de nombreux entrepreneurs qui souhaitent participer de manière active au succès des start-ups de la mobilité durable.