Shark Robotics lève 10 ME auprès de Move Capital

(Boursier.com) — Shark Robotics, entreprise technologique spécialisée dans les robots pompiers, de défense et du nucléaire, annonce une levée de 10 millions d'euros auprès du fonds européen Move Capital Fund I.

Ce financement permettra à Shark Robotics de renforcer sa position de leader du marché en densifiant ses investissements en R&D, en accélérant son internationalisation, déjà initiée à travers sa filiale Shark Asia, et en améliorant son outil de production.

Créée en 2016 à La Rochelle, Shark Robotics conçoit et fabrique des robots terrestres en milieux hostiles avec une maitrise l'intégralité de la chaine de valeur de la robotique : hardware, software & intelligence artificielle, et batteries. Primés en France et aux Etats-Unis, les robots Shark permettent d'accroître l'efficacité opérationnelle, de préserver des vies humaines, et de réduire l'impact environnemental.

L'entreprise a livré aujourd'hui plus d'une centaine de robots dans 15 pays. Les robots Shark Robotics sont utilisés par des institutions publiques dans la sécurité civile et la défense (ministère français des Armées, Pompiers de Paris, SDIS 33, et ministères de l'Intérieur à l'international) et par le secteur de l'industrie (Orano, ArianeGroup). Shark Robotics est notamment le créateur du robot pompier Colossus, qui était intervenu plus de 10 heures à 800 degrés lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019.