Sharies annonce une nouvelle levée de fonds de 15 ME

(Boursier.com) — Après avoir éprouvé son modèle en France et en Belgique, et atteint un taux d'occupation de 100%, Sharies annonce une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'euros. Ce financement servira à accompagner sa croissance dans les années à venir, à travers l'arrivée de nouvelles résidences, l'expansion de ses équipes et l'investissement dans sa technologie.

Le coliving par Sharies : la recette du succès

Depuis 2017, Sharies se fixe pour mission réinventer les logements d'aujourd'hui pour en faire des espaces de vie partagés, chaleureux et accessibles, recentrée sur l'humain et les besoins des actifs urbains.

Bien plus que de simples chambres pour dormir, les espaces opérés par Sharies sont avant tout des lieux de vie partagés qui viennent répondre à tous les instants du quotidien : coworking, salle de sport, salle de projection, agrémentés de services variés (conciergerie, mobilité, bien-être, événementiel...).