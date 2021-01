SG 29 Haussmann vient de passer le cap des 30% d'actifs sous gestion labellisés ISR

(Boursier.com) — SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée aux clients privés de Société Générale Private Banking France, vient de passer le cap des 30% d'actifs sous gestion labellisés ISR grâce à l'obtention du label sur 3 fonds historiques de la société de gestion. En effet, après l'obtention d'un premier label pour son fonds "29 Haussmann Sélection Europe" en novembre 2019, SG 29 Haussmann élargit sa gamme de solutions ISR en labellisant trois de ses fonds emblématiques, "29 Haussmann Euro Rendement", "29 Haussmann Equilibre " et "29 Haussmann Sélection Monde".

Les encours ISR de SG 29 Haussmann s'élèvent ainsi à 2,4 milliards d'actifs sous gestion (à fin novembre 2020).

Le label ISR distingue les "placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité". (www.lelabelisr.fr)

"L'ensemble de nos fonds labellisés se démarquent par leur caractère patrimonial associé à une gestion de conviction. L'intégration des critères extra-financiers au sein du processus fait partie intégrante de nos décisions d'investissement. Elle prend en compte de nombreux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) qui nous permettent d'éclairer nos choix de valeurs au même titre que les critères financiers traditionnels", indique Guillaume de Martel, Président Exécutif de SG 29 Haussmann.

"C'est une étape importante qui nous permet de réaffirmer notre volonté d'accompagner nos clients dans une démarche d'investissement durable et d'accélérer notre transition en faveur d'une finance plus responsable", ajoute Mathieu Vedrenne, Directeur Général de Société Générale Private Banking France.

La signature des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI), par SG 29 Haussmann, à l'été 2020 confirme cet engagement. Ceux-ci constituent la plus importante initiative au monde relative à l'investissement responsable. Son objectif est d'encourager son réseau international d'investisseurs signataires à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement et d'actionnariat.