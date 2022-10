(Boursier.com) — En janvier dernier, La Fabrique by CA, le start-up studio du Groupe Crédit Agricole, faisait l'acquisition de SFPMEI, Émetteur de Monnaie Électronique derrière de nombreuses fintechs à succès comme les licornes Lydia et Spendesk. En cette rentrée 2022, SFPMEI devient Okali pour mieux accompagner ses fortes ambitions de développement.

Issue de l'activité Moneo lancée en 1999, Okali est un émetteur de monnaie électronique agréé par l'ACPR développant des services de paiement innovants. Pionnier de la Bank-as-a-Service, Okali permet à des acteurs non régulés (fintechs, corporates) de proposer à leurs clients des services de paiement (comptes, programmes de cartes) de manière agile, rapide et en délégant les contraintes d'un univers réglementé.

À travers cette nouvelle identité, Okali exprime ses fortes ambitions et son nouveau positionnement :

-international : agréée en France, Okali peut opérer sur tout le territoire de l'Union Européenne

-solidité : filiale du Crédit Agricole, Okali s'inscrit dans une politique de gestion des risques responsable et de long terme

-sur-mesure : les offres d'Okali présentent une très forte modularité pour s'adapter aux besoins spécifiques de ses clients

-confiance : Okali est partenaire de certains de ses clients depuis près de 10 ans

Okali va accélérer son développement en accompagnant des projets innovants du Groupe Crédit Agricole et en élargissant ses services aux corporates de plus en plus nombreux à souhaiter intégrer des briques financières dans leurs services.