Sextant Asie fête son premier anniversaire

(Boursier.com) — Il y a un an Amiral Gestion lançait Sextant Asie avec pour objectif de faire bénéficier aux investisseurs des particularités des marchés boursiers locaux. Ceux-ci rassemblent aujourd'hui 60% des sociétés cotées dans le monde avec quelques spécificités significativement intéressantes d'un point de vue investisseur :

-Un univers en forte croissance : 40% de sociétés cotées en plus par rapport à 2013, à comparer à des chiffres stables en Occident ;

-Une très faible couverture par les analystes sell-side (jusqu'à 10 fois moins dans des pays comme le Japon ou l'Indonésie par rapport à l'Europe ou aux Etats-Unis) ;

-Des sociétés de meilleure qualité avec un ROCE en hausse dans tous les domaines ;

-Un vivier important d'opportunités d'investissement, notamment sur le segment des petites et moyennes capitalisations.

L'année passée fut une année très singulière pour les marchés asiatiques, avec de nombreux événements inattendus, comme la guerre en Ukraine ou encore la tempête réglementaire en Chine. Sur cette dernière, la concurrence y est si rude, que les avantages concurrentiels sont moins durables que dans d'autres pays, ce qui en fait un pays plus compliqué à appréhender en matière d'investissement. Le pays était particulièrement "à la mode" au début de l'année 2021 en raison du succès perçu de leur lutte contre le Covid à cette époque, entraînant les valorisations à des niveaux excessifs, en particulier pour les géants de l'Internet, et réduisant d'autant l'univers d'opportunités.

Et maintenant ?

Tout d'abord, sur le plan réglementaire chinois, certaines mesures ont définitivement du sens, notamment l'arrêt de la dérive prédatrice insensée du secteur de l'éducation ou le rattrapage de l'Europe et des États-Unis en matière de confidentialité des données ou de politiques antitrust des grandes entreprises de plateformes. Mais d'autres mesures rappellent le contrôle croissant que le Parti veut exercer sur l'économie et la société chinoise, comme la limitation de l'influence étrangère ou des éléments culturels dans le contenu des jeux vidéo. Fait encourageant, le gouvernement a récemment annoncé que désormais, les nouvelles mesures seront davantage coordonnées entre les ministères et annoncées longtemps à l'avance permettant une meilleure visibilité au marché et aux acteurs privés.

Deuxièmement, la guerre en Ukraine a été un signal d'alarme, notamment aux États-Unis, sur les aspects géopolitiques des investissements en Chine. Cela aura des conséquences à long terme sur les chaînes logistiques et les capex industriels des entreprises occidentales. Cela rend-il la Chine "ininvestissable" comme l'a dit récemment un courtier américain ? Nous ne le pensons pas, mais cela nous rend définitivement plus prudents à long terme.

Troisièmement, les valorisations sont déterminantes, en particulier dans un contexte où un nombre croissant d'entreprises rachète ses propres actions, et que les marchés ont subi une baisse spectaculaire au cours des 12 derniers mois.

Et demain ?

Sur le long terme, cependant, la sélection des titres sera le principal, voire le seul, moteur de surperformance, en fournissant des performances issues d'histoires de capitalisation à long terme ou d'excellentes opportunités Value. La plupart des valeurs investies par la stratégie Sextant Asie sont des entreprises japonaises. L'effondrement de l'indice Small Cap local a permis d'investir dans les sociétés préférées des gérants d'Amiral Gestion à des niveaux de prix correspondant à ceux de 2020, bien que leurs fondamentaux se soient remarquablement améliorés depuis lors. Ce qui fait de cette situation une opportunité exceptionnelle, c'est l'amélioration accélérée des entreprises japonaises en termes d'internationalisation, d'allocation du capital et de rendement pour les actionnaires, qui n'a pas encore été prise en compte par le marché selon nous ; la décote par rapport aux pairs européens et américains ne cessant de se creuser. Cela résulte de la pression réglementaire, le gouvernement souhaitant que les entreprises améliorent l'allocation du capital au sein de l'économie. Cela provient également de l'implication croissante des actionnaires minoritaires, notamment des fonds de capital-investissement et des activistes.

Les autres pays sur lesquels Sextant Asie est actuellement positionné dans la région sont notamment l'Indonésie et le Vietnam. Les deux pays combinent une population jeune qui est impatiente d'intégrer la classe moyenne, ajoutant potentiellement des centaines de millions de consommateurs aux champions nationaux. Mais ils sont également riches en opportunités d'investissement non couvertes par des analyses externes et bénéficiant selon nous de valorisations raisonnables. Alors que l'Indonésie bénéficie actuellement de la hausse des prix des matières premières, le Vietnam est le principal bénéficiaire régional des dépenses d'investissement croissantes des entreprises occidentales qui se détournent de la Chine.