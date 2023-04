(Boursier.com) — Seventure Partners annonce la cession de Polaris, société pionnière des ingrédients santé (omega-3) à base d'huile issues de micro-algues végétales, avec un TRI de plus de 150% pour son fonds HEALTH FOR LIFE CAPITAL II.

Seventure Partners, a démontré, une fois encore, avec succès, sa politique d'accompagnement sur le long terme d'une entreprise innovante.

L'entrée au capital de Seventure Partners via des FCPI en 2009 puis en 2021 avec son fonds institutionnel Health For Life Capital IITM a permis à la société de changer son business-model, passant d'un métier de distributeur à celui de fabriquant, avec la construction, en 2013, d'un outil industriel, dans la région de Quimper. En 2018, le recrutement de Dominique Taret et de Louis Marie Martin a pérennisé la transition managériale de la société et permis d'accélérer la croissance organique et le développement de produits modulateurs de microbiome très innovants.