SESAMm et Valquant Expertyse combinent leur recherche pour l'aide à la gestion du FCP ValEuro Select

(Boursier.com) — SESAMm et Valquant Expertyse ont annoncé le début de leur collaboration dans le but de combiner données innovantes et expertise fondamentale pour conseiller ValEuro Select, un FCP géré par Swiss Life Gestion Privée.

SESAMm, entreprise innovante spécialisée en Big Data et intelligence artificielle pour l'investissement, mettra à profit son expertise dans les données de sentiments issues du web. De son côté, Valquant Expertyse apporte plus de 25 ans d'expérience d'analyse financière et de recherche fondamentale. Ensemble, elles vont poursuivre leurs recherches et combiner leur analyse des actions pour soutenir la création de valeur du FCP ValEuro Select. Spécialisée dans les actions de pays de la zone euro, la gestion de ce fonds identifie et réduit le risque-extra financier en intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Il intègre également une dimension digitale grâce aux données innovantes de SESAMm, des données alternatives extra-financières.

L'utilisation de technologies d'intelligence artificielle comme le Traitement Automatique des Langues (TAL) permet de quantifier et qualifier la visibilité des sociétés sur le web. Les analyses de Valquant Expertyse permettent de mettre ensuite en lien cette exposition avec le comportement boursier. "Notre outil TextReveal apporte les algorithmes traitant les milliards d'articles et de messages permettant d'une part, de quantifier et qualifier l'exposition digitale des entreprises sur le web et d'autre part, de l'analyser avec Valquant Expertyse", explique Sylvain Forté, cofondateur et CEO de SESAMm. "Les résultats peuvent être appliqués pour des thématiques larges ou très spécifiques comme l'ESG et de nombreux autres cas d'études." Les analyses uniques produites par SESAMm sont ensuite étudiées par Valquant Expertyse.

"Les travaux de recherche que nous avons menés avec SESAMm ont démontré que l'exposition digitale a un impact sur les performances long-terme et la valeur des actifs immatériels", révèle Eric Galiègue, Président de Valquant Expertyse. "En combinant des données digitales innovantes de SESAMm à la recherche fondamentale, nous avons pu déceler des résultats uniques et très prometteurs pour l'investissement, qui ont convaincu Swiss Life."

Les données analysées par SESAMm, en croissance quotidienne, couplées à l'expertise de Valquant Expertyse, constituent un cadre d'analyse innovant et unique pour l'investissement grâce à la complémentarité des deux entreprises. Leur collaboration est source de performance et de compétitivité pour l'industrie financière et pour Valeuro Select, qui bénéficie du soutien de l'alliance de SESAMm et Valquant Expertyse