Serena lève 300 ME et devient l'un des premiers fonds européens de seed et série A

(Boursier.com) — Serena a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé la levée de fonds de Serena III. D'un montant de plus de 300 millions d'euros, ce nouveau fonds permettra de financer les startups dans leur phase de démarrage et d'expansion, faisant ainsi de Serena l'un des plus importants investisseurs en Europe.

Plus qu'un fonds d'investissement traditionnel, Serena met à disposition des sociétés de son portefeuille un ensemble de ressources afin qu'elles poursuivent leur croissance le plus efficacement possible. Elles peuvent notamment compter sur le programme Operating de Serena animé par les Operating partners, des entrepreneurs aguerris qui sont à la disposition des fondateurs et de leurs équipes pour maximiser leur potentiel et accélérer leur croissance.

"Au cours des derniers mois, nous avons non seulement dépassé notre objectif initial, mais nous avons quasiment doublé le montant levé par rapport à la levée précédente", a déclaré Xavier Lorphelin, Managing Partner de Serena. "Cette trajectoire démontre la pertinence de notre approche, ancrée dans notre ADN entrepreneurial et dans les ressources opérationnelles que nous fournissons aux entreprises de notre portefeuille."

Fort de ses investissements et succès dans les domaines du SaaS, Deeptech, Data, Gaming, Consumer et Fintech, Serena a développé une expertise solide depuis plus de 10 ans. Elle a également vu une grande majorité des entreprises de son portefeuille étendre leurs activités aux États-Unis et en Asie avec succès.