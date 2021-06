Septeo renforce son pôle immobilier en faisant l'acquisition de Kinaxi

Septeo renforce son pôle immobilier en faisant l'acquisition de Kinaxi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La licorne française Septeo (valorisée à plus d'un milliard d'euros en 2020), experte des solutions technologiques pour les professionnels du droit, de l'immobilier et des DSI, poursuit sa stratégie de développement en faisant l'acquisition de la société Kinaxia, leader français de l'expertise immobilière.

Avec près de 20 ME de CA, 150 personnes basées à Sophia Antipolis et 20% de croissance annuelle, Kinaxia est une pépite de la Proptech française. En 10 ans, elle s'est imposée comme un leader dans le secteur immobilier.

"En conjuguant expertise métier, Data Science et IA, Kinaxia propose aux professionnels de l'immobilier des solutions innovantes en matière d'expertises immobilières. Au travers de ses différentes marques, Kinaxia s'est développée sur plusieurs marchés avec une philosophie unique : récupérer, traiter et transformer la data en web service afin de proposer une expertise enrichie à ses clients" commente le groupe.