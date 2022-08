Sentryc a levé 5 millions d'euros

(Boursier.com) — Seventure Partners, l'un des leaders européens du capital-risque, a mené le tour de table de Sentryc GmbH, une société technologique créée en 2019. Sentryc offre aux entreprises et aux marques une solution numérique en tant que spécialiste de la protection des marques avec son logiciel propriétaire de protection des marques.

La solution a pour but de détecter ainsi qu'endiguer le piratage des produits et l'usage abusif de la marque sur les marketplaces.