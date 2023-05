Senef Soft lève 6,5 ME auprès d'Isatis Capital

(Boursier.com) — Senef Soft, société française spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion en mode Saas dédiés aux entreprises des secteurs des services à la personne, résidences séniors, propreté & multiservices, sécurité & gardiennage et de l'hôtellerie, annonce une levée de fonds de 6,5 millions auprès d'Isatis Capital.

Cette campagne de financement a pour but d'accélérer le développement de l'entreprise à l'international et de diversifier son offre vers des secteurs connexes.

Fondée en 2011 par Momar Mbaye, Senef Soft est spécialisée dans l'édition et la commercialisation de solutions d'Enterprise Ressources Planning. L'entreprise, qui a bâti son succès sur son logiciel Saas Progisap dédié au secteur des services à la personne et résidences séniors, s'est par la suite diversifiée vers les marchés porteurs de la propreté multiservices et de la gestion du personnel hôtelier via sa solution Saas Progiclean.