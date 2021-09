Sendcloud annonce avoir achevé une levée de fonds de Série C à hauteur de 150 ME

(Boursier.com) — Sendcloud , plateforme d'expédition tout-en-un dédiée aux e-commerçants leader en Europe, annonce avoir achevé une levée de fonds de Série C à hauteur de 150 ME. Menée par Softbank Vision Fund 2, la levée a bénéficié d'une importante participation de L Catterton ainsi que du concours de HPE Growth.

Sendcloud aide les commerçants à optimiser pleinement leur processus d'expédition et leur permet d'offrir une expérience client enrichie. Alors que l'e-commerce est à présent la nouvelle norme, le marché de la livraison devrait passer de 403 milliards de dollars (actuellement) à 501 Milliards de dollars en 2024. Pourtant, même si 71% des consommateurs européens (et 75% des consommateurs français) considèrent la flexibilité comme un élément clé de la livraison, la plupart des commerçants utilisent encore un seul transporteur pour leurs expéditions.

En proposant une plateforme multi-transporteurs, Sendcloud apporte une solution à cette problématique et simplifie la livraison. À ce jour, 23 000 e-commerçants - dont Gelato, Rosefield, Shoeby et Subdued - font confiance à la plateforme.