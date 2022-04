SEMIA et WiSEED lancent la saison 2 de leur outil de financement à destination des start-up santé

(Boursier.com) — SEMIA , premier incubateur de France dans le secteur de la santé, a lancé en 2021 un Club deal d'investissement en partenariat avec la plateforme de financement participatif WiSEED.

Outil de financement innovant au service des projets Biotech, Medtech et e-Santé, le WiClub Santé a permis de collecter l'an dernier près de 1,1 ME qui ont été investis dans le capital de cinq start-up.

Forts de ce succès, SEMIA et WiSEED lancent la saison 2 du WiClub Santé avec trois nouvelles start-up sélectionnées.