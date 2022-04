Selfee lève 1,5 million d'euros

(Boursier.com) — Selfee , start-up établie à Paris et à Rouen, révolutionne depuis 2017 la fourniture d'électricité grâce à une solution innovante permettant aux collectivités territoriales d'acheter en circuit court de l'électricité d'origine renouvelable à un prix défini localement.

Après une première levée de fonds réalisée auprès d'EverWatt (dont le 1er actionnaire est Transition Evergreen) en 2021, Selfee accélère son développement et réalise un second tour de table de 1,5 million d'euros auprès de son actionnaire historique et du Crédit Agricole Normandie-Seine. La start-up ambitionne ainsi de tripler son chiffre d'affaires dès 2023, en se développant notamment sur l'Axe Seine, grâce à un renforcement de son système d'information et à un plan de recrutement...