Sea Vorian acquiert Seafin

(Boursier.com) — La société Sea Vorian, créée par un pool d'investisseurs mené par Jean-Luc Biache et François-Xavier de Cointet, acquiert 100% de Seafin, leader de la distribution et la fabrication de produits de haute technologie pour l'économie bleue, auprès de son fondateur Claude Pacheco, des fonds Atalaya et Financière de Brienne 2 gérés par Ace Capital Partners et du fond SFLD.

Fondée en septembre 2004 par Claude Pacheco, Neotek est spécialisée dans la distribution et l'intégration d'équipements d'acquisition de données, d'instrumentation océanographique et hydrographique, de positionnement, de drones et de déminage.

RTSys, rachetée en 2012, à l'occasion de l'entrée des fonds Ace Capital Partners s'est imposée dans la conception et de la fabrication de produits d''acoustique et de robotique sous-marine. Son haut niveau d'expertise est aujourd'hui reconnu dans 4 principaux secteurs d'innovation : la surveillance acoustique passive (PAM), l'exploration sous-marine via des drones sous-marins autonomes (AUV), la lutte anti-mines (MCM) et la lutte anti-sous-marine (ASW).