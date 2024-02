SCPI Perial Asset Management : des taux de distribution 2023 en ligne avec leurs objectifs

(Boursier.com) — Les 4 SCPI gérées par PERIAL Asset Management (Pf Grand Paris, PfO, PfO2, Pf Hospitalité Europe) annoncent des taux de distribution 2023 conformes aux objectifs annoncés en début d'année.

PfO : la SCPI qui fête ses 25 ans affiche un taux de distribution de 5,70%

La SCPI diversifiée et européenne de la gamme confirme la pertinence de sa stratégie de repositionnement, déployée depuis 2015. Avec un taux de distribution de 5,70%, une exposition à la zone euro (hors France) qui frôle les 40%, elle offre aux investisseurs un condensé de l'expertise et du savoir-faire de PERIAL AM. Les autres SCPI historiques de PERIAL AM affichent elles aussi des taux de distribution conformes aux engagements pris par la société de gestion en début d'année : Pf Grand Paris a délivré un rendement de 4,34% à ses épargnants en 2023, et PfO2 4,10%.

La dernière-née, Pf Hospitalité Europe, investie à 100% hors de France voit son taux de distribution progresser à 4,20%, conformément aux objectifs annoncés en début d'année.

Les taux de distribution des SCPI gérées par PERIAL Asset Management compris entre 4,10% et 5,70% en 2023 (calculés sur le prix de part au 1er janvier 2023) :

-Pf Grand Paris : 4,34%

-PfO : 5,70%

-PfO2 : 4,10%

-Pf Hospitalité Europe : 4,20%

"Au cours d'une année mouvementée sur le secteur de l'immobilier, les SCPI gérées par PERIAL Asset Management ont toutes tenu leurs objectifs de distribution ", explique Éric Cosserat, Président Directeur Général de PERIAL Asset Management " l'année 2024 sera une année consacrée à l'amélioration des patrimoines des SCPI que nous gérons, avec pour objectifs de fidéliser nos locataires, d'adapter nos immeubles aux nouveaux besoins des occupants pour améliorer leurs rendements locatifs. Nous poursuivons également nos stratégies de diversification géographique, européenne pour les SCPI PfO, PfO2 et Pf Hospitalité Europe, et typologique pour l'ensemble de la gamme. Le marché de la SCPI tourne au ralenti en ce début d'année mais nous commençons à avoir de la visibilité sur la reprise, et préparons notre gamme pour qu'elle en bénéficie sans délai."

PERIAL Asset Management prévoit de nouvelles fourchettes de distribution pour l'année 2024 (calculées sur la base du prix de part au 1er janvier 2024) :

-Pf Grand Paris : comprise entre 4,80% et 5,20%

-PfO : comprise entre 5,90% et 6,30%

-PfO2 : comprise entre 4,40% et 5,00%

-Pf Hospitalité Europe : 4% environ

PERIAL Asset Management attend de bénéficier de toute la visibilité sur des opérations en cours sur le patrimoine de la jeune, et donc moins mutualisée, SCPI Pf Hospitalité Europe pour affiner sa fourchette de distribution 2024.

Dans le contexte des marchés immobiliers actuels, marqués notamment par un ralentissement de la collecte sur les SCPI, PERIAL Asset Management se concentre sur l'amélioration des fondamentaux immobiliers : taux d'occupation financiers, taux de recouvrement des loyers, durée de la WALB, etc.

Avertissement : les performances passées des SCPI ne reflètent pas leurs performances futures. Il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l'évolution du marché immobilier. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts.