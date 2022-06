Scintil Photonics : nouveau tour de financement

(Boursier.com) — Innovacom , entré au capital de Scintil Photonics en 2019, participe au nouveau tour de financement du fournisseur de solutions de transmissions optiques ultra haut débit. Bpifrance et Supernova Invest, deux autres investisseurs historiques, contribuent également à cette levée de fonds menée par Robert Bosch Venture Capital (RBVC). Le montant total levé par Scintil depuis sa création s'élève à 17.5 millions d'euros.

Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent a? l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom renforce sa participation au capital de Scintil Photonics en participant, à travers Technocom 3, au deuxième tour de financement de 13,5 millions d'euros de la start-up.

Scintil Photonics développe des circuits photoniques intégrés pour la transmission de données ultra-rapide pour les usages du cloud, des datacenters et de la mobilité. La société, fabless, a été crééé en novembre 2018 par Sylvie Menezo, ancienne du CEA-Leti et Présidente de Scintil Photonics et Pascal Langlois, ancien Président du directoire de Tronics Microsystems et qui occupe la fonction de Chairman de Scintil Photonics.

A travers ce nouveau tour de table en equity, l'entreprise entend financer le lancement d'une ligne pilote, préalable à l'industrialisation de sa technologie et intensifier ses efforts de commercialisation au niveau mondial.