SCI ViaGénérations : performance de +3,46% de son UC

(Boursier.com) — Dans un contexte où l'ambiance sur le marché immobilier est plutôt morose, notamment face aux incertitudes liées à la dégradation importante des volumes de transactions en 2023, et des baisses de prix, la société de gestion Turgot Asset Management, entité et filiale du Groupe Magellim, annonce pour son fonds de maintien à domicile des seniors, une performance annuelle de son UC de +3,46%, une progression de ses valeurs d'expertise de +0,65%, et un volume d'acquisitions de 171,4 ME à fin décembre 2023, représentant 147 nouveaux actifs.