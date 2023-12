Schroders s'associe à GREEN pour faire progresser le développement durable dans l'immobilier

(Boursier.com) — Schroders a rejoint le Global Real Estate Engagement Network (GREEN), un réseau d'engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s'engager en faveur de la promotion et de l'accélération de la durabilité dans le secteur de l'immobilier...

L'adhésion à GREEN permettra à l'équipe Global Cities de Schroders de travailler avec d'autres gestionnaires d'actifs afin de s'engager auprès des sociétés immobilières cotées en bourse et mettre en oeuvre des changements significatifs.

Actuellement, le secteur immobilier représente environ 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La mission du réseau est de veiller à ce que le secteur atteigne les objectifs fixés dans l'Accord de Paris sur le climat.

Grâce à la puissance de cette coalition, les membres visent à orienter les sociétés immobilières cotées et non cotées vers l'amélioration de leur performance en matière de développement durable et la réduction de leur exposition aux risques climatiques financiers et non financiers.

L'une des initiatives clés entreprises par GREEN est l'élaboration d'une charte de l'investisseur, approuvée par tous les membres, qui fournirait un cadre d'engagement structuré, permettant aux grands investisseurs institutionnels de collaborer et de coordonner leurs efforts de manière efficace.

Cette charte énonce quatre principales mesures que les signataires s'engagent à mettre en place :

1.Fournir une meilleure information sur la solidité du business plan des entreprises dans différents scénarios climatiques afin de faciliter la prise de décision en matière d'investissement ;

2.Mettre en place un cadre de gouvernance solide pour piloter les aspects liés au changement climatique et le développement durable ;

3.Développer des voies de transition basées sur la science pour aider à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris ;

4.Promouvoir l'utilisation de données certifiées dans l'ensemble du portefeuille, telles que la certification des bâtiments.