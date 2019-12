Schroders obtient le label Greenfin pour son fonds SISF Global Energy Transition

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schroders annonce que son fonds SISF Global Energy Transition a obtenu le label Greenfin après un processus d'audit approfondi réalisé par Novethic. Cette labellisation souligne l'engagement de Schroders à offrir des solutions d'investissement durables, reconnues et transparentes quant à leurs objectifs, afin de créer de la valeur ajoutée pour les investisseurs.

Créé et soutenu par le Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, le label Greenfin garantit aux investisseurs - banques, assureurs et épargnants - que les produits financiers dans lesquels ils investissent contribuent efficacement au financement de la transition énergétique et écologique. Les critères du label reposent sur 3 piliers : la part verte et les exclusions, les critères ESG et les impacts positifs. Ensemble, ils assurent la qualité et la transparence du processus de gestion du fonds et de sa contribution effective à la transition.

Le fonds a également reçu le label belge d'investissement durable de la Febelfin en novembre 2019.

Schroder International Selection Fund (ISF) Global Energy Transition est un fonds actions internationales, qui investit dans des entreprises impliquées dans la transition vers un système énergétique plus propre et plus durable pour aboutir à une économie à faible intensité carbone. Le gérant choisit les opportunités d'investissement dans un large univers axé sur l'énergie, y compris la production, l'équipement, le transport et la distribution d'énergies renouvelables, le stockage d'énergie, les technologies de réseau intelligent et la recharge des véhicules électriques. Le fonds adopte une approche thématique non contrainte par les classifications sectorielles traditionnelles, les biais de style, les géographies et les capitalisations boursières, pour construire un portefeuille à forte conviction.

Le fonds exclut les entreprises qui tirent des revenus des combustibles fossiles, y compris l'extraction conventionnelle et non conventionnelle de pétrole et de gaz, l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Il n'investira pas non plus dans des entreprises de la filière nucléaire, comme l'exige le label Greenfin. Sont également exclues les entreprises qui tirent des revenus de toute forme d'armes, y compris les armes nucléaires, les armes biologiques et les armes militaires, ainsi que celles du secteur du tabac (y compris la production, la distribution et la vente).

Nicolas Redon, expert Finance verte chez Novethic, commente : "Epaulés par les équipes Sustainability et Global Energy Transition de Schroders, les gérants du fonds ont construit un univers d'investissement rigoureusement sélectionné et surveillé. Avec son focus exclusif sur la chaine de valeur de l'énergie bas-carbone et les marchés qui y sont liés, il s'agit du premier fonds actions à thématique "pure-play" à obtenir le label Greenfin. Fort de ces caractéristiques, et grâce à l'application des exclusions voulues par le référentiel Greenfin, le fonds satisfait aux exigences du label."