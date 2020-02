Schroders : obtention du label ISR français pour deux fonds d'investissement

(Boursier.com) — Schroders annonce l'obtention du label ISR français pour ses deux fonds d'investissement durable Schroder ISF Global Climate Change Equity, investi en actions internationales, et Schroder ISF European Sustainable Equity, investi en actions européennes.

L'obtention du label s'accompagne de la signature du Code européeen de transparence ISR promu par l'Eurosif. Avec ces deux nouvelles labellisations, Schroders propose désormais à ses clients français 4 fonds labellisés ISR et un fonds labellisé Greenfin.

Schroder ISF Global Climate Change Equity investit en actions de sociétés du monde entier dont le gérant estime qu'elles récolteront les bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou pour en limiter les conséquences. Il privilégie 5 thématiques : leaders bas carbone, transport durable, efficacité énergétique, énergie propre et ressources environnementales. Lancé en 2007, il repose sur une approche d'intégration des critères ESG et d'engagement, associée à des exclusions.

Ainsi, les entreprises dont 5% ou plus du chiffre d'affaires est tiré des combustibles fossiles sont exclues, de même que celles tirant 10% ou plus de leur chiffre d'affaires du tabac ou des armes civiles et militaires. Les armes controversées, nucléaires ou à uranium appauvri sont totalement exclues.

Le fonds a également reçu le label belge d'investissement durable de la Febelfin.

Schroder ISF European Sustainable Equity investit en actions de sociétés européennes qui remplissent nos critères en matière de durabilité, notamment envers leurs clients, leurs salariés, leurs fournisseurs, la communauté, les régulateurs et l'environnement. La qualité de la direction et la gouvernance sont également analysés. Ce fonds recourt à deux outils propriétaires : SustainEx, qui quantifie les contributions positives et les impacts négatifs des entreprises sur le monde ; et CONTEXT, notre cadre d'analyse des relations des entreprises avec toutes leurs parties prenantes. Ces deux outils aident à guider les actions d'engagement et le vote, qui sont tous deux utilisés pour encourager des changements positifs dans le comportement des entreprises. Les exclusions sont appliquées à la fois du point de vue des activités, en utilisant des limites de % des revenus, et du point de vue du comportement des entreprises. Ainsi, le fonds exclut les entreprises du dernier quartile de CONTEXT. Il a été lancé en décembre 2018.

Conformément au cahier des charges établi par les pouvoirs publics, le processus de labellisation ISR mené par Ernst & Young s'est concentré sur six grands piliers : les objectifs recherchés par les fonds au travers de la prise en compte de critères ESG, la méthodologie d'analyse et de notation des émetteurs, la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie des portefeuilles, la politique d'engagement et de vote, la transparence renforcée dans la communication et le reporting et enfin la mise en évidence des impacts positifs sur le développement d'une économie durable.

Jessica Ground, Responsable mondiale de l'investissement durable de Schroders, commente : "Le développement de nos gammes labellisées, en France et dans d'autres pays d'Europe, souligne notre engagement à offrir à nos clients une offre de fonds explicitement durables qui soient lisibles, transparents et respectant les exigences locales, en plus de l'intégration des facteurs ESG dans toutes nos gestions d'ici la fin 2020."

Karine Szenberg, Directrice Europe de Schroders, ajoute : "Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients des fonds labellisés couvrant les actions européennes, internationales et thématiques. En 2020, nous souhaitons étendre cette gamme labellisée à d'autres classes d'actifs, et notamment dans l'univers obligataire."

L'engagement de Schroders en faveur de l'investissement responsable a été reconnu de nouveau en 2019 avec la plus haute distinction pour la cinquième année consécutive : les Principes pour l'investissement responsable (PRI), initiative mondiale soutenue par les Nations Unies, ont attribué à Schroders la note A+ pour sa stratégie globale et sa gouvernance en matière d'investissement durable. Seules 25% des sociétés de gestion à l'échelle mondiale ont obtenu cette note.

Fin 2019, Schroders a annoncé que sa facilité de crédit renouvelable avait été modifiée pour intégrer des critères ESG, une initiative novatrice qui souligne l'engagement du groupe en matière de développement durable, tant du point de vue de l'entreprise que de l'investissement...