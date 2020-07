Schroders lève plus de 300 ME au premier closing d'un fonds de dette infrastructure Euro sub-investment grade

Schroders lève plus de 300 ME au premier closing d'un fonds de dette infrastructure Euro sub-investment grade









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schroders a finalisé avec succès le premier closing du fonds Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund ("Julie II"), pour un montant de 312 millions d'euros.

Le fonds, géré par Schroder Aida, la société de gestion française du groupe spécialisée sur le financement d'infrastructures, a été lancé au 1er trimestre 2020. Il cible les opportunités sur la dette infrastructure sub-investment grade en Europe, et vise un total de 750 millions d'euros. Il s'agit du deuxième fonds lancé sur cette stratégie, le premier ayant été lancé en 2017 avec près de 350 millions d'euros qui ont été quasiment intégralement déployés en 2 ans.

Le portefeuille se concentrera sur des actifs "core" brownfield, avec une exposition diversifiée en termes de type de dette, pays et secteurs. Il recherchera des actifs offrant des services essentiels aux communautés, à forte intensité capitalistique, avec des barrières à l'entrée élevées, une longue durée de vie économique, des cash flows pérennes sur le long terme, avec un faible risque technologique et dans des marchés régulés.

Les opportunités pourront ainsi provenir des secteurs de l'eau, de l'énergie et notamment des renouvelables, des réseaux d'électricité, des routes et du secteur ferroviaire.

Le fonds intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d'investissement.

De par sa nature défensive, la dette infrastructure constitue une classe d'actifs de plus en plus recherchée par les investisseurs institutionnels. Le segment sub-investment grade, en particulier, permet d'accéder à des rendements attractifs dans l'environnement de taux bas, tout en offrant un risque de crédit inférieur à celui d'autres classes d'actifs à notation égale.

Ce premier closing a attiré des investisseurs européens et asiatiques avec un soutien marqué des investisseurs présents dans le premier fonds, notamment des clients assureurs.

Augustin Segard, gérant du fonds, indique : "L'intérêt marqué des investisseurs pour ce fonds témoigne de la résilience de la classe d'actifs et de son attractivité, ainsi que de sa performance durant la crise du Covid-19. Nous continuons d'identifier des opportunités d'investissement dans le segment de la dette infrastructure sub-investment grade, et nous prévoyons de déployer les capitaux levés aussi aisément que pour le premier fonds."