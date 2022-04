Schroders dévoile son programme d'engagement de ses priorités mondiales en matière d'actionnariat actif

(Boursier.com) — Schroders lance son programme d'engagement qui établit de nouvelles normes en matière d'actionnariat actif et d'objectifs en matière d'engagement pour les gérants de fonds d'actions et d'obligations.

Schroders a écrit aux entreprises dans lesquelles elle investit pour leur présenter son nouveau programme d'engagement. Il renforce davantage l'intégration de la durabilité par la société de gestion et met l'accent sur l'actionnariat actif dans les portefeuilles de ses clients.

Ce programme d'engagement définit six thèmes principaux : le changement climatique, la gouvernance d'entreprise, la diversité et l'inclusion, la gestion du capital humain, les droits de l'homme, le capital naturel et la biodiversité.

Andy Howard, Responsable mondial de l'investissement durable chez Schroders, explique : "Nous sommes dans une ère de transition dans de nombreux domaines clés, comme le changement climatique, l'égalité, la diversité et bien d'autres. Les anciens modes de travail sont bouleversés et les entreprises auront plus que jamais besoin de s'adapter pour prospérer. En tant que gérants actifs, nous avons un rôle essentiel à jouer pour accompagner cette transition. L'engagement est l'un des outils clés que nous pouvons utiliser pour influencer les entreprises dans lesquelles nous investissons."

Schroders franchit une nouvelle étape en matière de durabilité en introduisant des objectifs d'engagement pour les gérants de fonds et les analystes. Cela s'appliquera aux équipes actions et obligations et fera partie des objectifs de performance des gérants de fonds.

Les gérants de fonds et les analystes peuvent choisir parmi les six thèmes principaux, tels qu'ils sont énoncés dans le programme d'engagement, dans le cadre de leurs interactions avec les entreprises. L'accent accru mis sur l'engagement des entreprises reflète la conviction de Schroders que l'actionnariat actif peut contribuer à générer de l'alpha pour les clients.

Les engagements feront l'objet d'un suivi étroit par Rory Bateman, Co-Responsable de l'investissement et Responsable des actions, aux côtés de l'équipe d'Actionnariat actif.

Kimberley Lewis, Responsable de l'Actionnariat actif chez Schroders, ajoute : "En tant que société de gestion active mondiale, nous sommes en mesure d'influencer le comportement des entreprises grâce à un engagement constructif et déterminé auprès de celles-ci et des actifs dans lesquels nous investissons. L'actionnariat actif est un élément clé de la valeur que nous apportons à nos clients.

Les forces sociales et environnementales transforment les sociétés, les économies, les industries et les marchés financiers. En encourageant les équipes dirigeantes à s'adapter à ces changements, nous sommes en mesure de renforcer la valeur à long terme de ces actifs, d'améliorer les résultats pour les clients et d'accélérer le changement positif vers une économie mondiale plus juste et durable.

Le lancement de notre programme d'engagement définit ce que signifie l'actionnariat actif chez Schroders, comment nous nous engageons auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons et ce que nos clients peuvent attendre de nous."

Schroders, qui gère 731,6 milliards £ (871,3 milliards d'euros ; 990,9 milliards $) pour le compte de ses clients dans le monde entier, a écrit aux sociétés dans lesquelles elle investit et à ses clients pour les informer du lancement de son programme d'engagement.