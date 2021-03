Schroders dépasse les 500 ME au sein de son fonds de dette infrastructure européenne non-Investment Grade

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schroders annonce avoir levé 532 millions d'euros pour son fonds Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (Julie II), à la suite du succès du premier closing qui avait déjà permis de lever 312 millions d'euros.

Le fonds, géré par Schroder Aida, la société de gestion du groupe Schroders spécialisée en financement d'infrastructures, a été lancé au troisième trimestre 2020 avec pour objectif d'investir dans des dettes européennes infrastructure non-Investment Grade, avec un encours cible total de 750 millions d'euros.

Il s'agit du second millésime de cette stratégie, le premier (Julie I), lancé en 2017, avait levé près de 350 millions d'euros, presque entièrement déployés en deux ans.

Avec le closing actuel, Schroders compte plus d'un milliard d'euros d'encours en stratégies de dettes d'infrastructures non-Investment Grade, plaçant ainsi le groupe au rang des principaux gérants de dettes d'infrastructures en Europe.

Capitalisant sur cette trajectoire, Julie II a déjà déployé 25% de ses actifs en seulement sept mois, au travers de quatre transactions.

Julie II se concentre sur des actifs matures, brownfield, de taille moyenne, basés en Europe, avec une attention particulière portée à la diversification entre les différents pays et secteurs. Les actifs considérés sont liés à la fourniture de services essentiels, ont pour caractéristiques une forte intensité capitalistique, des barrières élevées à l'entrée, et une longue durée de vie économique ; ils délivrent des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme, et présentent un faible risque technologique.

Ces opportunités concernent par exemple les entreprises des secteurs de l'eau et de l'énergie, les sociétés ferroviaires, les 'énergies renouvelables, les réseaux électriques. Le processus d'investissement du fonds intègre également des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Augustin Segard, Responsable "Enhanced Infrastructure Debt" chez Schroders, commente : "L'investissement en infrastructures est essentiel pour soutenir la croissance de la population et de l'économie. Nous restons convaincus qu'il existe des opportunités d'investissement intéressantes dans la dette infrastructure non-Investment Grade et continuons sur notre lancée avec le déploiement de ce second fonds."

Jérôme Neyroud, Responsable de l'équipe Dette Infrastructure chez Schroders, a déclaré : "Nous avons désormais levé plus d'un milliard d'euros sur des stratégies de dettes d'infrastructures non-Investment Grade. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce résultat, témoignage de la confiance de nos clients dans notre équipe, l'une des premières à être intervenue sur ce marché."

Peter Arnold, Head of Private Asset Sales chez Schroders, ajoute : "Julie II a réalisé d'excellents progrès depuis son premier closing il y a quelques mois puisque nous avons déjà levé plus de 70% de notre objectif de 750 millions d'euros."

"L'intérêt considérable suscité par Julie II auprès de nos investisseurs existants à travers le monde ainsi que de ceux qui nous rejoignent lors de ce nouveau closing, constitue une nouvelle preuve de leur confiance dans les capacités de Schroders à délivrer des performances en ligne avec leurs objectifs."