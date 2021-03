Schroders célèbre les 20 ans de BlueOrchard

Schroders célèbre les 20 ans de BlueOrchard









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schroders vient de fêter le 20ème anniversaire de BlueOrchard, pionnier et spécialiste de la microfinance et de l'investissement à impact. Depuis 2001, BlueOrchard contribue à générer un impact positif durable pour les communautés et l'environnement dans le monde, tout en offrant des rendements attractifs.

Au travers des investissements de BlueOrchard, plus de 215 millions de personnes vulnérables et disposant de faibles revenus dans les pays émergents et frontières, ont pu avoir accès à des services financiers et connexes. Le portrait de certaines de ces personnes se trouve dans le livre célébrant l'anniversaire de BlueOrchard : "This Is My Story".

Il y a 20 ans, BlueOrchard était le seul gérant commercial spécialisé dans la microfinance et le financement de dettes. Le groupe est depuis devenu l'un des principaux gérants au monde dans ce domaine, avec des investissements totalisant plus de 8 milliards de dollars dans plus de 90 pays.

Le fonds BlueOrchard Microfinance est le premier et plus important fonds de microfinance au monde, totalisant 2,5 milliards de dollars d'encours sous gestion. En 2019, Schroders a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de BlueOrchard.

Pour Peter Harrison, Directeur Général de Schroders : "BlueOrchard est un groupe entièrement engagé dans la réalisation de ses objectifs d'impact positif. Son travail dans la microfinance et auprès des agences de développement a permis de fournir aux investisseurs des rendements financiers solides mais, plus important encore, a été extrêmement bénéfique pour des millions de personnes dans les marchés émergents au cours des 20 dernières années.

Si l'investissement à impact est aujourd'hui devenu une méga-tendance, BlueOrchard a été un pionnier dans ce domaine depuis 20 ans. Schroders, qui partage la même éthique, est fier de travailler en si étroite collaboration avec BlueOrchard, et nous sommes prêts à collaborer avec eux en tant qu'investisseurs spécialisés sur l'impact pour les 20 années à venir, et au-delà."

S'étant également développé dans les secteurs du capital-investissement et des infrastructures durables BlueOrchard offre des solutions d'investissement à impact au travers de différentes classes d'actifs. Le groupe met en lien des millions d'entrepreneurs des marchés émergents et frontières avec des investisseurs dans le but de rendre accessibles à tous l'investissement à impact et de favoriser une utilisation plus consciente du capital en donnant du sens aux investissements.

Peter Fanconi, Président du conseil d'administration de BlueOrchard, a déclaré : "Depuis sa création, BlueOrchard a réussi à générer à la fois un impact positif à long terme ainsi que des rendements attractifs, prouvant ainsi que les deux peuvent aller de pair. Le chemin parcouru a été incroyable et nous sommes prêts à continuer au cours des 20 prochaines années. Nous remercions nos partenaires partout dans le monde pour la confiance constante dont ils font preuve envers BlueOrchard."

Philipp Mueller, Directeur Général de BlueOrchard, ajoute : "Au cours des deux dernières décennies, BlueOrchard s'est donné pour mission de rendre les solutions d''investissement à impact accessibles à tous et de favoriser une utilisation plus consciente du capital afin d'en faire bénéficier la société et l'environnement. Nous poursuivrons sur cette lancée et répondrons aux exigences des investisseurs qui veulent des stratégies innovantes ayant un impact réel."

A l'occasion de son 20ème anniversaire, BlueOrchard, en collaboration avec National Geographic, a publié le livre "This Is My Story - Giving a Face to 20 Years of Impact Investing", partageant ainsi les histoires entrepreneuriales, les rêves personnels et les situations de familles du monde entier qui souffrent et doivent lutter quotidiennement contre l'adversité.