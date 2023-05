Schroders Capital a levé plus de 320 ME lors de la première clôture de son fonds de dette infrastructure européenne sub-investment grade

(Boursier.com) — Schroders Capital a annoncé avoir levé plus de 320 millions d'euros à l'issue d'un premier appel de fonds pour le fonds Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III). [1]

Le fonds, géré par l'équipe Infrastructure Debt de Schroders Capital, a été lancé à la fin de l'année dernière et vise à investir dans des opportunités de dette d'infrastructure européenne sub-investment grade. Le fonds est également classé Article 8 de la réglementation SFDR [2].

Le fonds a suscité l'intérêt d'investisseurs asiatiques et européens, la stratégie bénéficiant de rendements plus élevés dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt. Compte tenu de la nature défensive de la classe d'actifs et de sa capacité à bénéficier de l'inflation, la dette d'infrastructure continue de prouver sa résilience. Elle s'appuie sur une qualité de crédit qui reste solide alors que les actifs de dette privée et que la liquidité du marché du crédit sont confrontés à d'importants vents contraires sur le plan macroéconomique.

Il s'agit du troisième fonds de cette stratégie, dont le précédent (Julie II) a été lancé en 2020 et a levé plus d'un milliard d'euros. Celui-ci a été entièrement déployé en un peu plus de deux ans.

Julie III se concentre sur les actifs de base du marché intermédiaire européen des infrastructures, tels quel les friches industrielles, en mettant l'accent sur une exposition diversifiée à la dette à travers les pays et les secteurs. Il s'agit d'actifs qui fournissent des services essentiels, qui sont à forte intensité de capital avec des barrières élevées à l'entrée. Ils sont caractérisés par une longue durée de vie économique, génèrent des flux de trésorerie à long terme, bénéficient de marchés réglementés et présentent un faible risque technologique.

Quelques exemples

Parmi les exemples des types d'actifs dans lequel investit le fonds, se trouvent les compagnies d'eau et d'énergie, les chemins de fer, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, les télécommunications et les routes. Le fonds intègre également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans son processus d'investissement.

Augustin Segard, co-responsable des investissements en dette d'infrastructure et gérant de fonds chez Schroders Capital, a commenté l'opération : "Pour ce troisième fonds de notre stratégie de dette infrastructurelle sub-investment grade, nous continuons à nous concentrer sur les actifs de haute qualité, les infrastructures de type brownfield et les infrastructures de base. Ce positionnement historique s'est avéré bénéfique puisque les deux fonds précédents ont enregistré de fortes performances pendant la période Covid-19 et par la suite dans un environnement de taux plus élevés et d'inflation. La stratégie est d'autant plus convaincante que les rendements offerts sont élevés".

Pour Jerome Neyroud, responsible de la dette infrastructure chez Schroders Capital : "Nous sommes heureux de cette première clôture réussie et prometteuse dans un contexte difficile de collecte de fonds. Cela témoigne de la pertinence de la stratégie dans un contexte de plus grande volatilité du crédit. Cela démontre également la force de notre stratégie qui a été pionnière dans le domaine de la dette d'infrastructure sur le marché européen de sub-investment grade. Julie III nous permettra de maintenir notre position de leader".

Chantale Pelletier, responsable monde de l'infrastructure chez Schroders Capital, a ajouté : "Le fort intérêt des investisseurs pour notre fonds démontre la qualité de la stratégie et la solidité des investissements réalisés. Les opportunités dans le domaine des infrastructures sont alimentées par des mégatendances clés, notamment la décarbonisation et l'indépendance énergétique, ainsi que la numérisation, et nous continuons à nous assurer que nous sommes bien positionnés pour répondre aux besoins des investisseurs". Elle souligne : "Les projets d'infrastructure constituent la base de l'économie mondiale et sont un élément clé pour atteindre les objectifs climatiques. Cela renforce la mission de Schroders Capital de se positionner en tant que spécialiste des infrastructures pour nos clients".

L'équipe Infrastructure de Schroders Capital, qui compte désormais 28 personnes, a connu une croissance régulière depuis sa création en 2015. Notre équipe d'investissement est l'une des plus importantes et des plus expérimentées du marché, ayant investi plus de 8 milliards d'euros dans 140 transactions à travers 14 pays et 10 sous-secteurs. [3]

________________________________________

[1] Un fonds d'investissement alternatif de droit luxembourgeois.

[2] Sustainable Finance Disclosure Regulation

[3] Au 31 mars 2023