Schroders a finalisé l'acquisition d'une participation de 75% dans Greencoat Capital

(Boursier.com) — Schroders annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 75% dans Greencoat Capital, l'un des plus grands investisseurs européens gestionnaires dédiés au marché à forte croissance des infrastructures renouvelables. Greencoat, fera partie de Schroders Capital. L'entreprise sera connue sous le nom de 'Schroders Greencoat'.

Schroders Greencoat est un acteur majeur dans son domaine au Royaume-Uni et en Irlande et est le pionnier des investissements à grande échelle dans les infrastructures d'énergie renouvelable. L'entreprise a enregistré une croissance de ses actifs sous gestion de plus de 48% par an au cours des quatre dernières années et gère aujourd'hui 6,8 milliards de livres sterling pour le compte de ses clients. Schroders Greencoat a l'ambition de devenir un leader mondial dans ce secteur en pleine croissance...