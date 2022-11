Schelcher Prince Gestion obtient le label LuxFLAG ESG AFS pour sa SICAV-RAIF Schelcher Infrastructure Debt

(Boursier.com) — Schelcher Prince Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, a obtenu le label LuxFLAG ESG Applicant pour les deux compartiments de sa SICAV-RAIF-ELTIF Schelcher Infrastructure Debt.

La SICAV Schelcher Infrastructure Debt s'adresse aux investisseurs qui souhaitent se diversifier dans des produits de dette d'infrastructures innovantes au coeur des transitions énergétiques et digitales, tout en bénéficiant d'un rendement à long terme attractif et stable, d'un profil de risque résilient et d'une performance extra-financière en ligne avec les objectifs de croissance verte.

A travers les compartiments "Core" Article 8 Investment Grade et "Impact" Article 9 sub-Investment Grade, la Plateforme Infrastructure Transition se donne pour ambition le financement des infrastructures essentielles au développement de demain, au bénéfice d'une économie durable et digitale favorisant la transition vers un modèle bas carbone. Les deux compartiments matérialiseront leur part verte à travers leur alignement avec la Taxonomie Européenne, à hauteur de 50% et 80% respectivement pour les compartiments Core et Impact.

Les deux compartiments du fonds ont obtenu le label LuxFLAG ESG AFS, sur la base de la méthodologie ESG et du processus d'investissement mis en place au sein de la Plateforme Infrastructure Transition.

Lancé en mai 2014, le label de la Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) est reconnu pour ses critères d'évaluation des procédures ESG : l'agence vérifie que les critères ESG d'investissements sont respectés dans le processus d'acquisition de l'actif et réalise un screening de l'intégralité du portefeuille afin de vérifier que les investissements respectent l'ensemble des standards définis par LuxFLAG en matière d'ESG.

En effet, la prise en compte des critères ESG est au coeur de l'analyse des dossiers d'investissement potentiels par la SICAV, avec une équipe de 5 personnes dédiées à ces thématiques chez Schelcher Prince Gestion et la présence de la responsable ESG au comité d'investissement.

Les indicateurs de mesure ESG utilisés par la Plateforme Infrastructure Transition reposent sur une méthodologie mise au point avec IcareConsult pour l'alignement à la Taxonomie européenne et les analyses effectuées par l'équipe de recherche ESG interne à Schelcher Prince Gestion et Arkéa Investment Services pour le reporting, par exemple des tonnes de CO2 évitées.

Avec ces deux nouveaux labels, le nombre de fonds de Schelcher Prince Gestion bénéficiant d'un label ESG est désormais de 7, démontrant l'engagement de la société en matière de finance durable et d'impact.

Selon Charlotte Lavit d'Hautefort, responsable des mandats de la Plateforme Infrastructure Transition, "L'obtention de ce label constitue une reconnaissance de la qualité de l'approche ESG de la Plateforme et de l'importance accordée aux aspects extra-financiers des projets dans notre processus d'analyse, d'investissement et de gestion du portefeuille."

"Nous proposons à nos investisseurs une performance globale, financière et extra-financière, en combinant la recherche de rendement et l'impact pour financer les transitions stratégiques vers une économie bas carbone" ajoute Alexis Sarrazin, responsable des fonds de la Plateforme Infrastructure Transition .