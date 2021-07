Scannell Properties vient d'acquérir un terrain de 41.500 m2

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le promoteur-investisseur immobilier Scannell Properties, spécialisé dans les projets industriels et logistiques de grande envergure, vient d'acquérir un terrain de 41.500 m2 à Santa Perpetua de Mogoda, au sein d'un parc industriel parmi les mieux situés de Barcelone.

L'investissement dans cette réserve foncière a pour objectif la réalisation d'une plate-forme logistique de 21.000 m2 dans le cadre du volet espagnol du programme de développement européen de Scannell Properties. Les travaux débuteront "en blanc" dès l'obtention du permis de construire, prévue au troisième trimestre 2021, avec une livraison du bâtiment en 8 mois.

Situé au Nord-Est de Barcelone, le site bénéficie de la proximité d'axes de circulation majeurs (C-33 et AP7 reliant Madrid à la France) pour rejoindre la capitale de la Catalogne en moins de 15 minutes, et se rendre, en 25 minutes de route, au port de fret international.