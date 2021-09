Scalapay lève 155 Millions de dollars en série A

(Boursier.com) — PScalapay , la solution de paiement leader en Europe du Sud qui permet aux clients d'acheter maintenant et de payer plus tard (Buy Now, Pay Later) sans frais, annonce aujourd'hui avoir levé 155 Millions de dollars de fonds propres dans le cadre de sa levée de fonds en série A. Le tour de table a été menée par Tiger Global, avec la participation de Baleen Capital et Woodson Capital. Les nouveaux investisseurs rejoignent les investisseurs existants Fasanara Capital et Ithaca Investments.