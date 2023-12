Scalable Capital reçoit 60 ME, Balderton est le nouvel investisseur à bord

(Boursier.com) — Scalable Capital, plateforme d'investissement digitale de premier plan en Europe, annonce avoir clos une levée de 60 millions d'euros de capital. Cette extension de la série E, menée par l'entreprise européenne de capital-risque Balderton Capital avec la participation du nouveau fonds de croissance de HV Capital et des investisseurs existants, souligne leur fort soutien pour la mission de Scalable Capital qui est de permettre à chacun de devenir un investisseur.

Cette levée de fonds aura pour objectif d'accélérer la croissance et de renforcer la position de Scalable Capital comme fournisseur de premier plan de solutions d'investissement simples et abordables pour les clients particuliers.

"La levée de fonds témoigne de la force que les investisseurs voient dans le modèle économique de Scalable Capital. Le potentiel de croissance d'une plateforme d'investissement holistique et pan-européenne est énorme. Avec ces nouveaux capitaux, nous allons redoubler nos efforts pour développer davantage notre produit et notre ambition de croissance durable." selon Erik Podzuweit, co-fondateur et co-CEO de Scalable Capital.

Rana Yared, General Partner chez Balderton Capital qui rejoint le conseil d'administration de l'entreprise, commente : "Scalable Capital et sa plateforme digitale tout-en-un pour la constitution et croissance de patrimoine apportent un ensemble de produits financiers de première classe aux particuliers à travers l'Europe qui est sans égal dans le marché. Nous avons été impressionnés par la vision et l'exécution à date d'Erik, Florian et toute l'équipe et nous sommes ravis de les soutenir dans cette prochaine étape."

Du soutien

Aux côtés de Balderton, Scalable Capital a reçu un fort soutien de la part de HV Capital via son nouveau fonds "Fund IX Growth". Rainer Märkle, General Partner : "HV Capital a soutenu Scalable Capital sur les huit dernières années. L'investissement du fonds "HV Capital IX Growth" renforce Scalable Capital spécifiquement sur son chemin pour devenir la première plateforme d'investissement en Europe et poursuivre davantage son expansion."

Depuis 2014, Scalable Capital offre aux investisseurs un accès simple et abordable à l'investissement. Cela a commencé avec un service de gestion de patrimoine digitale qui s'est étendu, en 2020, à une offre complète de courtage. Pendant les deux dernières années, Scalable Capital a développé son Broker à l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Aujourd'hui, ses clients peuvent investir en ETF, actions, fonds, obligations et cryptomonnaies avec deux tiers de l'argent investi en ETF.

L'exécution régulière de plus de 1,2 million de plan d'investissement reflète l'approche durable et de long terme prise par les investisseurs particuliers pour se constituer un patrimoine. Depuis le début de l'année, les clients bénéficient de taux d'intérêt attrayants sur les liquidités non investies allant jusqu'à 4% par an.