Scalable Capital : 2,6% par an sur les soldes en espèce !

(Boursier.com) — Scalable Capital, plateforme d'investissement de premier plan en Europe, annonce maintenant proposer à ses clients un taux d'intérêt de 2,6% sur les soldes en espèce jusqu'à 100.000 euros à partir du 3 août 2023. Il s'agit du taux d'intérêt permanent le plus élevé de tous les courtiers actuellement sur le marché.

L'offre s'applique à la fois aux clients existants et aux nouveaux clients du forfait PRIME+. Le taux d'intérêt variable est payé trimestriellement par la banque partenaire (Baader Bank) jusqu'à nouvel ordre pour les soldes en espèces (existants et nouveaux).

"De nombreuses offres ne profitent qu'aux nouveaux clients, mais nous souhaitons également récompenser notre fidèle communauté, et ainsi la faire profiter de l'augmentation des taux d'intérêt", déclare Erik Podzuweit, fondateur et codirecteur général de Scalable Capital. "Cette offre de courtage, offrant un service complet, est unique. Aucun autre courtier européen ne propose à ses clients un taux d'intérêt de 2,6%, un taux de négociation fixe et des plans d'épargne illimités pour seulement 4,99 euros par mois". À noter qu'il n'y a pas de date fixe concernant la fin de l'offre liée aux intérêts.

Les intérêts permettent de réduire la perte de valeur de l'épargne du fait de l'inflation. Il n'y a pas de meilleur moyen de protéger son épargne que d'investir davantage dans des titres pour se constituer un véritable patrimoine. Ainsi, pour 4,99 euros par mois (résiliable à tout moment), PRIME+ offre un taux d'intérêt de 2,6%, des transactions sans frais d'ordre, un nombre illimité de plans d'épargne dans les ETF, des fonds ou des actions, et bien d'autres fonctions d'investissement.

À propos de Scalable Capital

Scalable Capitale est une plateforme d'investissement digitale de premier plan en Europe, qui rend l'investissement facile et abordable pour tous. Les clients du néo courtier peuvent négocier 7.500 actions, 1.900 ETF et 3.000 fonds pour constituer leurs propres portefeuilles et bénéficier d'intérêts sur leurs liquidités. Avec le forfait PRIME pour 2,99 euros par mois, les clients peuvent passer un nombre illimité de transactions. Avec le forfait PRIME+ pour 4,99 euros, les clients reçoivent 2,6% supplémentaires par an sur les liquidités non investies jusqu'à 100.000 euros.

Les clients peuvent également faire investir leur épargne par des professionnels via le service de gestion de patrimoine digitale. Plus de 600.000 clients utilisent déjà ces services. En 2022, le nombre de plans d'investissement disponibles sur la plateforme a doublé, pour franchir le cap du million de plans d'investissement disponibles.

Scalable Capital a été fondé en 2014 et est présent en Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L'entreprise, supervisée par la NaFin et la Bundesbank, compte plus de 10 milliards d'euros sur sa plateforme. En plus de son activité pour les particuliers, la société développe des solutions B2B. Parmi ses partenaires de longue date figurent ING, Barclays Bank au Royaume-Uni, le robo-advisor Oskar et le groupe Santander en Espagne. Scalable Capital emploie plus de 450 personnes dans ses bureaux de Munich, Berlin et Londres. Emmenés par l'équipe de direction autour des fondateurs Erik Podzuweit et Florian Prucker, tous travaillent pour permettre à chacun de devenir un véritable investisseur...