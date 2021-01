Savills IM : acquisition d'un immeuble de bureaux situé à Bruxelles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gestionnaire international d'actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM), annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé dans le Quartier Nord de Bruxelles pour le compte d'un investisseur étranger.

L'actif a été acquis pour un montant de 173 millions d'euros auprès d'AXA et de son locataire actuel dans le cadre d'une opération de sale and lease back partiel.

L'actif, situé au 1 boulevard du Roi Albert 2 au coeur du Quartier Nord de Bruxelles, près de la Petite Ceinture, bénéficie d'une localisation prime avec une excellente desserte. Construit dans les années 90, cet ensemble de 36.000 m(2) de bureaux répartis sur de vastes plateaux et a été rénové entre 2017 et 2018 et est entièrement loué à une institution financière de premier plan dans le cadre d'un bail ferme de 12 années.