Savills France poursuit la diversification de son offre

Les équipes Residential Capital Markets et Corporate Finance de Savills, Conseil international en immobilier, ont participé à la levée de fonds pour le compte de Bouygues auprès d'Ares Management dans le cadre d'une opération murs et fonds (OPCO/PROPCO) afin de permettre le développement de la plateforme de co-living NOMO.

Bouygues s'associe au fonds d'investissement Ares Management pour créer sa plateforme investisseur-opérateur qui permettra de développer, acquérir et exploiter des résidences gérées en co-living en adéquation avec les nouveaux usages et attentes des 25-40 ans. La première résidence sera livrée à Bordeaux fin 2023, avant de se développer plus largement dans d'autres grandes villes de France. Bouygues et Ares ont pu bénéficier de l'expertise de l'équipe RCM de Savills France dans le domaine des résidences gérées et en particulier le co-living.