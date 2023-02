Savills France ajoute le 'Build-to-Rent' à la liste de ses expertises

(Boursier.com) — Dans un contexte où l'immobilier entre dans son ère servicielle et où l'accès à la propriété devient malheureusement de plus en plus périlleux pour les jeunes ménages (les individus privilégient de plus en plus l'usage à la propriété), Savills France propose une nouvelle -expertise consacrée à une nouvelle classe d'actifs résidentiels, encore inédite sur le marché français, le "build-to-rent" (BTR), des solutions de logement serviciel clé en main et meublés, à la location uniquement et répondant aux nouveaux besoins des jeunes familles vivant dans les grandes métropoles.

Dans le cadre de premières opérations dont le démarrage est imminent (et dont les programmes seront prochainement dévoilés), le build-to-rent cible principalement les jeunes familles et les jeunes actifs, mais aussi les personnes en mobilité personnelle ou professionnelle.

Déclinés du T1 au T4 (avec une majorité de T2 et T3), les futurs logements, neufs et innovants, intègreront les dernières exigences environnementales low-carbone et leur particularité consiste à offrir aux locataires une forte dimension de services mutualisés et de qualité, à titre d'exemples: salles de sports, espaces de coworking, espaces de stockage, bornes d'accueil, services de conciergerie divers, services de ménage et de pressing, services de mobilité douce, des événements dédiés à la communauté des lieux et des locaux de gestion de l'ensemble ainsi que des services de privatisations d'espaces... Jusqu'à 10% de l'immeuble est dédié aux espaces

communs. Les utilisateurs accèdent ainsi à une expérience locative améliorée où le vivre ensemble montre tout son intérêt.

D'une part alternative exclusive et attractive pour les acteurs de l'immobilier (promoteurs, investisseurs, startups et filiales de grands groupes) intervenant sur le marché hexagonal, et d'autre part nouvelle manière d'habiter et de vivre pour les locataires-résidents, la solution du build-to-rent a également pour leitmotiv de procurer flexibilité et modularité aux espaces privés et communs ainsi que de favoriser un esprit lifestyle communautaire adapté aux nouveaux modes de vie et de travail.

"Avec cette offre inédite répondant aux nouvelles donnes économiques et sociétales, Savills France se positionne comme précurseur sur un nouveau segment de marché, celui de la résidence servicielle pour les jeunes familles et les jeunes actifs. Nul doute qu'en 2023, les investisseurs auront à coeur d'ajouter cette nouvelle ligne d'actifs sur leurs feuilles de route, dans le cadre de leurs stratégies de diversification et de rendement, et ainsi de pouvoir garantir la pérennité de leurs investissements" a déclaré Mathieu Guillebault, Head of Residential Capital Markets chez Savills France.