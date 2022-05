(Boursier.com) — Santander UK apporte un financement de £27 millions à 4 Renewable Energy, la plateforme productrice indépendante d'électricité de RGREEN INVEST, société française indépendante de gestion des investissements spécialisée dans le financement de projets d'infrastructure favorisant la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique.

Le financement vise à soutenir la construction et l'exploitation de quatre installations de stockage par batterie en Angleterre acquises par 4 Renewable Energy l'année dernière.

Le portefeuille comprenant quatre systèmes de stockage d'énergie sur batteries au lithium-phosphate de fer, d'une puissance de 107 MW/MWh, a été développé par la société britannique Arlington Energy et sa constitution devrait être achevée dans le courant de l'année. Les différents sites se situent à Back Lane (Chesterfield), Gipsy Lane (Rochdale), Ernesettle (Plymouth) et Potmans Lane (Bexhill on Sea).

Détenue à 100% par le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN INVEST, 4 Renewable Energy prévoit d'élargir son portefeuille britannique au-delà de ses quatre premières installations de stockage par batterie et recherche activement d'autres projets en cours de développement ou prêts à être construits au Royaume-Uni, à l'intention desquels elle s'applique à mettre en place une équipe locale.

A ce jour, RGREEN INVEST a investi dans plus de 1 500 projets d'énergie renouvelable dont plusieurs grandes installations de stockage par batterie en France - métropolitaine ainsi qu'en Outre-mer. 4 Renewable Energy, dont le portefeuille de projets d'énergie renouvelable s'élève actuellement à plus de 1,5 GW, possède des projets éoliens, solaires et de stockage par batterie en cours de développement et de construction en Espagne, Bulgarie, Portugal, Roumanie et Pologne.

Aujourd'hui, le stockage par batterie est devenu essentiel pour garantir que les foyers et les entreprises partout dans le monde puissent être alimentés de manière continue par des énergies renouvelables. Alors que le Royaume-Uni amorce un ambitieux projet de décarbonation, le stockage joue un rôle clé en augmentant la capacité du pays à capturer, stocker et libérer l'énergie renouvelable, fournissant ainsi un approvisionnement plus fiable et régulier.

Depuis le début de l'année 2019, Santander UK a engagé plus de £250 millions dans le secteur du stockage par batterie. Ce soutien financier s'inscrit dans la stratégie globale de Santander de prêter 120 milliards d'euros sous forme de financement vert aux entreprises associées à un projet de décarbonation d'ici 2025. Le prêt accordé à 4 Renewable Energy a été en partie financé par l'Environmental and Social Growth Fund de Santander UK, conçu pour soutenir des prêts bénéficiant à l'environnement ou à la société et encourageant le développement durable du Royaume-Uni.

Sébastien Rondel, Responsable des Investissements Directs chez RGREEN INVEST et Directeur de 4 Renewable Energy, indique : "Il s'agit de notre première incursion sur le marché britannique, où nous souhaitons jouer un rôle encore plus actif. Notre partenaire bancaire, Santander UK, a largement soutenu cette aventure et nous aide à poursuivre notre développement stratégique à l'étranger. Notre choix du Royaume-Uni est significatif car le pays a pris la décision ambitieuse d'accélérer sa transition vers les sources d'énergies renouvelables, et les systèmes de batteries sont appelés à devenir un élément décisif du succès de cette stratégie."

Mark Cumbo, Directeur du financement spécialisé et de projet chez Santander UK, a déclaré : "Nous nous réjouissons de l'entrée de RGREEN INVEST sur le marché britannique des énergies renouvelables en finançant la construction de ses quatre installations de stockage par batteries. Santander UK soutient fermement des clients tels que RGREEN INVEST qui apportent un changement environnemental positif au secteur énergétique britannique, et nous sommes ravis de fournir un financement pour ces nouvelles installations de stockage par batterie dans toute l'Angleterre."