Sagesse Retraite Santé s'associe à de nouveaux investisseurs institutionnels français

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SRS lève 333 millions d'euros auprès de ses partenaires historiques (Macif, Arkea Capital Partenaire et Bpifrance) et de nouveaux investisseurs institutionnels et industriels français (Mérieux Equity Partners, Flandrin Finance, UI Investissement, Roullier, Stags) pour consolider sa position d'investisseur stratégique au sein du groupe multinational français, DomusVi, acteur majeur de l'accueil et des services aux personnes fragilisées par l'âge, présent sur deux continents et dans huit pays.

"La réorganisation du capital de DomusVi, souhaitée par ses actionnaires historiques ICG et Yves Journel et permettant à ce dernier de se renforcer au capital du groupe, va donner du temps et des moyens au management pour réaliser ses ambitions, parmi lesquelles celle de se positionner comme un acteur et contributeur clé pour l'adaptation de nos sociétés au grand défi du vieillissement" commente l'entité.