Rzilient annonce un premier tour de table à 1,3 ME

(Boursier.com) — Rzilient , startup du numérique responsable, annonce avoir finalisé sa première levée de fonds auprès d'Otium Capital et de Pierre-Edouard Stérin, de l'équipe dirigeante de Meilleurs Agents, accompagnés d'autres BAs. La jeune pousse lyonnaise a pour ambition de transformer la gestion informatique en entreprises grâce à sa plateforme unique qui permet d'externaliser l'ensemble des tâches iT à travers des solutions éco-responsables.

Créée en Octobre 2020 par Alexis Valero et Quentin De Lambert, Rzilient maîtrise la chaîne de valeurs iT et offre ses services clés-en-main pour une gestion de flotte automatisée, plus simple et plus durable. La sobriété numérique, qui implique moins de matériel neuf acheté, un usage maîtrisé et une flotte dont la durée de vie est allongée, est ainsi exploitée comme levier pragmatique pour concilier croissance, transformation numérique et transition écologique.

Rzilient offre par abonnement des outils facilement actionnables pour optimiser tout ce qu'implique la gestion d'un parc informatique, via une plateforme dédiée et des experts accessibles en illimité. Après quelques mois d'activité, plus de 100 entreprises font déjà confiance aux services d'infogérance de Rzilient pour adresser leurs besoins iT, déléguer leurs démarches et centraliser leurs données.