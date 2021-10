RSM s'implante en Provence-Alpes-Côte d'Azur grâce à son rapprochement avec le cabinet GECIA

(Boursier.com) — Déjà bien implanté au coeur des principaux bassins économiques français (Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg-Colmar et en Outre-Mer), RSM, 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, étend son maillage territorial et annonce son arrivée en région PACA.

Le réseau se rapproche du cabinet d'expertise comptable GECIA, référence dans les pays salonais et aixois. Martine Leconte, associée RSM, prend la direction de cette nouvelle entité. Elle est accompagnée dans sa prise de fonction par les cofondateurs de GECIA, Gérald RECH et Frédéric SAOUCHI.