Rouvier Associés change de nom et devient Clartan Associés









(Boursier.com) — La société de gestion de portefeuille Rouvier Associés change de nom et devient Clartan Associés. "Depuis bientôt 35 ans, nous travaillons en toute indépendance avec les clients privés, les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs institutionnels, que nous accompagnons pour construire avec eux des stratégies de placement réfléchies, maîtrisées et efficaces. L'ADN fort de notre maison bâtie sur la collégialité, notre identité d'entrepreneurs, le développement européen et notamment en Allemagne, font que le moment était idéal pour accompagner le changement de dimension de notre boutique de gestion par un nouveau nom : Clartan Associés. Le nom change, mais l'équipe, la collégialité, le processus de gestion demeurent. Chez Clartan Associés nous n'avons pas de gérant phare, seule notre gestion collégiale est la meilleure des vigies" ont déclaré Jean-Baptiste Chaumet et Guillaume Brisset, associés de Clartan Associés.