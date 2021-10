Rouaix Groupe devient FINVENS

(Boursier.com) — Créé il y a plus de 20 ans, le groupe toulousain Rouaix est devenu le troisième opérateur du marché du regroupement de crédits en France. Avec une production de plus de 300 ME en 2020 et 35.000 dossiers financés ces 10 dernières années, le groupe a su affirmer son positionnement sur ce marché, en s'appuyant sur l'expertise, le dynamisme et la complémentarité de ses plus de 200 collaborateurs.

Suite à la nomination de la nouvelle équipe dirigeante, menée par Frédéric Granel, le groupe affirme sa position de leader sur le marché et dévoile sa toute nouvelle identité sous le nom de FINVENS.