Rothschild & Co AM Europe soutient l'expédition Polar Pod de Jean-Louis Etienne en Antarctique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rothschild & Co Asset Management Europe, division de gestion d'actifs du Groupe Rothschild & Co, s'engage auprès de l'explorateur Jean-Louis Etienne en rejoignant le comité de soutien de Polar Pod, sa nouvelle expédition.

Objectif : climat et biodiversité

La prochaine expédition de Jean-Louis Etienne se déroulera autour de l'Antarctique à bord d'un vaisseau qui dérivera dans le puissant courant circumpolaire. Acteur majeur de la biodiversité marine et du climat de la terre, cet océan est pourtant encore méconnu en raison de son éloignement et de la sévérité de son climat.

Cette exploration apportera de précieuses informations sur la faune polaire, les populations de krill et de baleines, sur la capacité de l'océan Antarctique à absorber le gaz carbonique que nous émettons en excès et permettra de déterminer le rôle majeur qu'il joue sur l'environnement et l'avenir du climat de la terre.

Une aventure technologique, scientifique et humaine

En concevant le Polar Pod, ce vaisseau révolutionnaire ultramoderne, Jean-Louis Etienne a dû répondre à 3 exigences majeurs des scientifiques : être économique, écologique (zéro-émission grâce aux énergies renouvelables) et très stable dans cet océan de tempêtes que les marins ont baptisé les cinquantièmes hurlants.

Véritable station océanographique internationale, le Polar Pod est équipé de capteurs et d'instruments de mesure les plus performants pour permettre l'acquisition de données et d'observations qui seront transmises à l'ensemble de la communauté scientifique internationale ; 43 institutions scientifiques de 12 pays sont impliquées dans le projet. Un projet d'envergure qui constituera une contribution française au programme de la décennie des océans de l'UNESCO.

Cette aventure humaine et scientifique hors norme démarrera en décembre 2023 depuis Port Elisabeth en Afrique du Sud et devrait durer un à deux ans.

Rothschild & Co Asset Management Europe s'engage pour accompagner Polar Pod sur le long terme

Rothschild & Co Asset Management Europe et Polar Pod signent ainsi une convention de mécénat pour une durée de cinq ans.

"Dans nos différentes activités, produits et services, nous nous engageons activement pour contribuer à une transition vers une économie plus durable. Notre démarche ESG s'inscrit dans cette perspective avec 96% de nos fonds ouverts faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales dans leur stratégie" précise Pierre Baudard, Associé-Gérant et Directeur Général de Rothschild & Co Asset Management Europe. "Nous sommes heureux de nous engager aujourd'hui aux côtés de Jean-Louis Etienne dans cette aventure hors du commun donnant du sens à nos investissements" ajoute-t-il.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des initiatives prises par la société de gestion en faveur du climat : participation à l'initiative Climate 100+ qui vise à convaincre les plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre au monde à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique ; lancement d'une gamme de fonds (4Change Climate) associant une gestion active "bas carbone" à une stratégie de transition dynamique ; lancement du fonds R-co 4Change Green Bonds, dédié au financement de la transition énergétique et écologique en cherchant à contribuer à un éventail diversifié de projets environnementaux.