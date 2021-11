Rothschild & Co AM Europe s'engage sur la thématique de l'inclusion et du handicap

(Boursier.com) — Engagée dans une démarche en faveur de l'inclusion, Rothschild & Co Asset Management Europe annonce le changement de dénomination de R-co 4Change Human Values qui devient R-co 4Change Inclusion & Handicap.

Historiquement centré sur les valeurs humaines, le fonds se concentre donc sur la thématique de l'inclusion et du handicap, en proposant une stratégie à impact permettant au fonds d'être catégorisé SFDR1 9. Capitalisant sur cette expertise développée depuis 6 ans, l'équipe et le style de gestion du fonds demeurent inchangés.

Ce changement de nom s'accompagne d'un renforcement du processus de sélection de titres sur des critères sociaux spécifiques avec des objectifs d'inclusion ciblant tout particulièrement le handicap, ainsi que d'un partenariat avec l'entreprise Café Joyeux, première famille de cafés-restaurants valorisant la différence grâce à l'emploi et la formation de personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l'autisme.

Cet engagement se matérialise par la redistribution d'une partie des frais de gestion du fonds à Café Joyeux. Par ailleurs, les collaborateurs de Rothschild & Co Asset Management Europe sont également incités à passer commandes auprès de cette entreprise inclusive et solidaire, dont les bénéfices participent au financement des prochains cafés-restaurants et au recrutement en CDI d'équipiers en situation de handicap.