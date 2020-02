Rothschild & Co AM Europe réorganise sa gamme de fonds ouverts autour de marques fortes

(Boursier.com) — Rothschild & Co Asset Management Europe a décidé de renommer certains des OPC afin de favoriser une déclinaison de marques claires et identifiées, et ainsi permettre une meilleure lisibilité de sa gamme...

A partir du 11 février, la gamme de Rothschild & Co Asset Management Europe sera organisée autour de quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change.

- " Conviction " regroupe les fonds mettant en oeuvre une gestion active en actions, taux et diversifiés. Elle se caractérise par des prises de position fortes des gérants au regard de leurs anticipations de marchés et de l'analyse des valeurs composant leurs univers d'investissement. Les fonds sont investis principalement en euros et dotés d'un indice de référence.

- " Valor ", inspirée par son fonds phare R-co Valor, bénéficie d'une gestion " carte blanche ", sans contrainte d'indice de référence ou de zone géographique. Ces portefeuilles sont investis sur l'ensemble des classes d'actifs, sans biais sectoriel ou de style.

- " Thematic " recouvre, comme son nom l'indique, les fonds investis sur des thématiques porteuses offrant de belles perspectives de long terme, comme l'immobilier côté, le vieillissement de la population ou bien encore les mines d'or. Les investissements se font en actions et en obligations.

- Enfin, " 4Change " rassemble nos fonds visant à allier performance financière, sélection ESG renforcée et recherche d'impact au coeur de leurs stratégies. La gestion cherche avant tout à inscrire ses choix d'investissement dans une trajectoire durable aussi bien en termes de transition énergétique que sociétale. "4Change" compte notamment une gamme dédiée au climat.

En complément, deux gammes supplémentaires sont disponibles pour les besoins de clientèles spécifiques : la gamme OPAL, plus particulièrement dédiée aux réseaux de distribution cherchant des solutions d'investissement en architecture ouverte ; la gamme RMM, plus spécifiquement développée pour les besoins de la clientèle privée du Groupe.

"Si les marques Conviction et Valor s'entendent davantage comme des stratégies de coeur de portefeuille, les fonds Thematic et 4Change constituent de véritables outils de diversification. Cette nouvelle grille de lecture de la gamme permet de mettre l'accent, avec davantage de cohérence, sur nos différents savoirs-faires" précise Didier Bouvignies, Associé-gérant et Directeur des gestions de Rothschild & Co Asset Management Europe.

Dans le sillage de cette réorganisation, la société de gestion a fait le choix de renommer certains de ses fonds afin d'améliorer leur lisibilité, tant sur la stratégie mise en place que sur l'objectif du produit. Les fonds destinés principalement à la distribution en Europe adoptent le préfixe " R-co " puis le nom de la gamme. Les expertises de Rothschild & Co Asset Management Europe étant présentes à l'international, l'essentiel des noms des fonds se traduit maintenant en anglais.