(Boursier.com) — Rosaly lève 10 ME pour devenir le leader européen du salaire à la demande. Un 2ème tour de table pour la Fintech qui a introduit en France la digitalisation du salaire à la demande, après celui en pre-seed de 1,5 ME en avril 2021, mené par Fin Capital, un fonds américain spécialisé FinTech, accompagné par The Treasury VC, FJ Labs, Auxxo, LeFonds VC, Clocktower, Kraken Ventures, Audeo Ventures, Sie Ventures et Moving Capital.

Tous ces 'VC' sont convaincus que le salaire à la demande est une des plus grosses révolutions des Fintech dans les années à venir...