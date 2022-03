Rollee lève 4 ME

(Boursier.com) — Rollee arrive dans le paysage tech français et compte bien se faire sa place dans le secteur de la fintech. Fondée par Ali Hamriti (CEO), ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand (COO), ex Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart (CTO), ex CTO chez GreenFlex qu'il a accompagné jusqu'à la vente à Total, Rollee souhaite faciliter aux travailleurs l'accès aux services financiers et assurantiels, en commençant par les indépendants. En effet, Rollee permet aux travailleurs de partager grâce à un lien sécurisé leurs données professionnelles, réparties sur une ou plusieurs plateformes, afin de valider leur situation financière. Les institutions ont ainsi une vision globale de la situation du travailleur, qu'il soit indépendant ou salarié...

Grâce à cette solution ultra innovante, d'une part de nombreux indépendants peuvent ainsi se voir accorder la confiance des banques, ce qui n'aurait surement pas été le cas via le process classique.

D'autre part, les salariés sécurisent le partage de leurs données professionnelles, en évitant d'envoyer des documents sensibles (fiches de paie, contrat de travail...) sans aucune traçabilité.

Portée par sa vision sociétale, Rollee souhaite contribuer à un système financier plus équitable en faisant en sorte que le statut professionnel ne soit plus un frein pour accéder à des services essentiels. La startup travaille déjà avec des clients variés provenant de plusieurs industries : néo banques, experts-comptables, assurances, ou encore gestionnaires de flotte automobile, la solution Rollee leur permet d'offrir une expérience utilisateur moderne à leurs clients et de bénéficier de données fiables pour prendre de meilleures décisions.