(Boursier.com) — RITMO annonce une levée de fonds de 200 millions d'euros de financement par emprunt menée par i80 Group et Avellinia Capital, ce qui en fait l'une des plus grandes levées de fonds parmi les plateformes de financement pour e-commerce en Europe et Amérique Latine (LATAM).

Le financement de la dette a été apporté par i80 Group, un des principaux fournisseurs de capital basé aux États-Unis qui a engagé plus d'un milliard de dollars de crédit auprès d'entreprises technologiques de pointe tant financières que de proptech et par Avellinia Capital, un fournisseur européen de solutions de capital sur mesure pour des entreprises à forte croissance et impactant le secteur fintech, e-commerce et mobilité.

Jusqu'à présent, RITMO a levé 225 millions d'euros en dette et equity au cours de la première année d'activité avec le soutien d'entrepreneurs en série et d'investisseurs institutionnels.