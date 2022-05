Rise Up a levé 30 millions d'euros

(Boursier.com) — Rise Up, la solution logicielle de formation professionnelle en croissance rapide, a levé 30 millions d'euros auprès de Connected Capital, un fonds d'investissement B2B SaaS de premier plan, son investisseur historique MAIF Avenir et son premier actionnaire IMPACT Partners.

Ce deuxième cycle de financement pour ce scale-up fera accroître l'expansion européenne de l'entreprise, permettant la progression de son organisation commerciale et sa gamme de produits ainsi que la localisation de ses solutions pour les marchés européens.